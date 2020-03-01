السبت.. «دار الهالة» تحتفل بعيد ميلادها الأول بساقية الصاوي

تستضيف ساقية الصاوي، حفل دار الهالة بمناسبة مرور أول عام على إنشاء الدار، والتي صدر عنها الكثير من الأعمال الأدبية خلال هذا العام، منها كتاب لسعيد الشيمي ومحمد محمد مستجاب، ومحمد هشام عبية، وفكري صالح، وسامح فايز، وسارة النجار، وبيجاد سلامة، وهشام عيد وتامر عطية وغيرهم، وذلك مساء السبت المقبل في تمام السابعة مساءً.وقالت هالة البشبيشي مدير دار الهالة للنشر والتوزيع: "هو عامٌ من الجهدِ المُتواصل، بدأناه بِنِيَّةِ رسالةٍ ساميةٍ لدَور الكلمةِ في تآصيلِ حقِّ الكاتبِ والقاريءِ في تذوُّقِ أدبٍ راقٍ يسمو بذائقتِه وإمتاعه في آنٍ واحد؛ كي نضعَ بين أيدي القرَّاءِ جزءًا من طموحِ النشرِ لدينا.وأضافت في بيان للدار:" نضعُ بين أيديهم أعمالًا لمُبدعِين كبارٍ أثروا الحياةَ الأدبيةَ والفنيَّةَ بالكثيرِ من الإبداع، وأيضًا أعمالَ بعض الكُتَّاب الجُدد الذين يخوضون تجربةَ النشرِ للمرةِ الأولى في حياتهم. الحرفُ نور! فأخذَتْ الهالةُ على عاتقِها عبءَ إيصالِ أصواتهم عبر حروفهم لجمهور الأدب في مصر والعالم العربي.يذكر أن الحفل سيحضره العديد من الشخصيات العامة منهم المستشار أشرف العشماوي، والكاتب عماد العادلي، ومدير التصوير الكبير سعيد شيمي، والناقد الفني محمود عبد الشكور، والكاتب الصحفي إيهاب الملاح، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، واسلام بيومي، وغيرهم.