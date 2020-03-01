عمرو أديب: «إن شاء الله تجي كورونا عشان نستريح» (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه فرح عندما سمع بانتقال حالتين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا للمستشفى، مضيفا: "الناس هتموت ويبقى عندها كورونا، لكن قبل ما اسأل حالتهم خطر ولا إيه؟ صدر بيان الصحة هدم آمالي، وقال لا معندهمش كورونا".وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أعلنت الصحة الكشف عن أكثر من ألف حالة اشتباه، لكن طلعت كلها سلبية، إحنا الدولة الوحيدة اللي لو طلع عندنا حالتين كورونا هنعمل احتفال، هنبقى أول دولة تحتفل بظهور كورونا".وأردف: "إن شاء الله ربنا يكرمنا وتجي الكورونا عشان نستريح، ونقول للعالم كله أهوه معانا كورونا احنا كمان زيكم كلكم، لو عدا موسم الكورونا بلا كورونا في مصر الناس هتزعل".وسخر أديب، من المشككين في خلو مصر من كورونا، قائلًا: "ابعت اجيب لكم؟ الوزيرة تجيب لنا معاها اتنين تلاتة وهي راجعة؟".