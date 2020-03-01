حسن راتب: التاريخ يحكم على الأنظمة.. و«مبارك» كان رمزًا

قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن التاريخ هو من يحكم على الأنظمة، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك يظل رمزا من رموز الأمة.وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور": "الأمة اللي معندهاش رموز بتصنع ليها رموز.. ألم يكن مبارك صاحب الضربة الجوية وقائد من قادة حرب أكتوبر؟".وأضاف "راتب"، أنه بعد سقوط مبارك في 25 يناير، كانت جماعة الإخوان منظمة، والمعارضة لم يكن لديها البديل، ولذلك استولى الإخوان على السلطة.وتابع: "25 يناير كانت أزمة عالمية وكان مخطط لها برة، والناس كانت بتدرب في صربيا تحت راية هيومن رايتس ووتش، ووزارة الخارجية الأمريكية اتكلمت عن الفوضى الخلاقة، لأن أمريكا كانت تريد هد الأنظمة الوطنية".