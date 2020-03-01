أمانى الخياط: الإخوان وأحزاب اليسار في الغرب متحالفان

قالت الإعلامية أمانى الخياط، إن جزء مهم من استراتيجية تنظيم الإخوان الإرهابي فى الغرب يعتمد على كسب التعاطف عبر رسائل موجهة إلى المجتمع، مشيرة إلى أن هذا يذكرنا بالعلاقة بين التنظيم الدولى واليسار الغربي، لأن اليسار مثله بالضبط مثل جماعة الإسلام السياسي.وأضافت الخياط ببرنامج "الكبسولة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك نوع من التحالف السياسي بين اليسار والإسلام السياسي فى أوروبا لتشكيل كتلة تصويتية مضمونة لأحزاب اليسار فى الانتخابات، مشيرة إلى أن الجيل الثالث للإخوان فى أوروبا كانوا حريصين على الانضمام لأحزاب اليسار وأعضاء فى برلمانات أوروبا، مثل القيادي الإخوانى محمد عكاري ليصبح يساريًا من أصول إخوانية.