«الوحش القادم».. تقارير دولية: «كورونا» يضرب استديوهات «هوليوود»

تواجه استديوهات هوليوود أزمة ضخمة مع تفشى فيروس «كورونا» المستجد فى العديد من البلدان وخروجه عن نطاق السيطرة، فبينما تبحث الدول عن سبل مواجهة الفيروس، يُفكر صناع السينما العالمية فى تفادى أكبر قدر ممكن من الخسائر المادية، التى قد تصل إلى مليارات الدولارات، بسبب عزوف الجماهير عن مشاهدة الأفلام، خاصة فى الدول الموبوءة.بدأت استديوهات هوليوود، حسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فى إنشاء فرق استراتيجية لدراسة تأثير تداعيات ظهور الفيروس فى الولايات المتحدة والصين وعدد من الدول التى تجنى منها السينما الهوليودية المليارات، مشيرة إلى أن تلك الاستديوهات بدأت فورًا فى ذلك، خاصة مع وفاة أول حالة بسبب الفيروس فى واشنطن.وتستهدف الفرق التى تم إنشاؤها تقييم التداعيات التجارية الناتجة عن الفيروس، حيث تم إلغاء العرض الأول لفيلم «جيمس بوند» الجديد «No Time To Die» للنجم دانيال كريج فى الصين، بسبب المخاوف من حدوث إصابات محتملة للمشاهدين، كما تم تأجيل إصدار النسخة الجديدة من فيلم «Mulan» بالسينمات الصينية.وأشارت الصحيفة إلى أن معظم الاستديوهات الكبرى فى هوليوود أنشأت فرقًا استشارية، مكونة من خبراء فى مجالات الإنتاج والمالية والتسويق والموارد البشرية لتقييم الآثار المحتملة الناتجة عن تفشى الفيروس، لافتة إلى أن جزءًا من عملهم هو معرفة كيف يُمكن للموظفين المتمركزين فى بلدان مختلفة أن يظلوا فى مأمن من الإصابة.وذكرت أن تلك الإجراءات تأتى وسط تخوف وترقب شديدين من المسئولين التنفيذيين فى هوليوود من أن يؤدى فيروس «كورونا» إلى خسارة مليارات الدولارات من مبيعات التذاكر فى جميع أنحاء العالم، موضحة أن الانتشار الواسع للفيروس طال عددًا من الأعمال الفنية والمهرجانات السينمائية فى دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا.وأعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض قيود جديدة على السفر من وإلى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية فى ضوء تفشى الفيروس فى الدول الثلاث، التى أصبحت بؤرًا جديدة لانتشار الفيروس مع الارتفاع المفاجئ فى عدد الحالات المصابة فيها.وأشارت الصحيفة إلى أن استديوهات «ديزنى» ستتكبد خسائر بعشرات الملايين بعد إلغاء العرض الأول لفيلم «جيمس بوند»، وتأجيل إصدار فيلم «مولان» وهو فيلم يضم مجموعة من الممثلين الآسيويين وقيمته ٢٠٠ مليون دولار.وقالت إن الاستديوهات الأخرى تراقب عن كثب كيف تتعامل «ديزنى» مع مسألة إغلاق المسارح والعروض السينمائية فى بعض البلدان، مشيرة إلى أن ذلك تسبب فى تدمير الجهود لإطلاق الأفلام والأعمال والبرامج التليفزيونية على المستوى الدولى.وذكرت أن غالبية هذه الأفلام لم تحصل على موافقة المسئولين الصينيين بشأن عرضها، كما أن المخاوف الصحية المتزايدة فى البلاد تجعل من عرضها مسألة «شبه صعبة»، مضيفة: «بالنسبة لإيطاليا، لا توجد أفلام رئيسية من المقرر عرضها لأول مرة حتى نهاية الأسبوع، خاصة مع تجاوز الحالات المصابة بالفيروس ألف حالة إلى جانب ٢٩ حالة وفاة».وتناقش الاستديوهات حاليًا ما إذا كانت مسألة تأجيل العروض السينمائية لسلسلة من الأفلام الرائجة إلى عامى «٢٠٢١-٢٠٢٢» قرارًا حكيمًا من الناحية التجارية أم لا.ويعتقد بعض التنفيذيين أن إغلاق المسارح والسينمات فى الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية يعنى خسارة مليارات الدولارات فى مبيعات التذاكر.وقالت «الديلى ميل» إن مؤشرات الأسهم فى الولايات المتحدة تهاوت بشكل كبير، الخميس الماضى، بعد الانتشار السريع للفيروس خارج حدود الصين، وتخوف المستثمرين من تأثيره فى نمو أرباح الشركات.من جهته، قال فيليب مارى، كبير المحللين الاستراتيجيين الأمريكيين فى رابوبنك، «فى الأسبوع الأخير، أدركنا أن تفشى المرض أسوأ بكثير من تخيلنا، حيث كان الاعتقاد السائد أنه سيتم احتواؤه من قبل الصين، ولكن الآن أصبح تأثيره واقعيًا على الاقتصاد».