"انتخابات إسرائيل" .. 5 سيناريوهات لتشكيل الحكومة الجديدة

تبدأ غداً الجولة الانتخابية للدورة 23 للكنيست الإسرائيلي، وهي الانتخابات الثالثة في غضون عام، وذلك بعد فشل كلا المرشحين بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود وبيني جانتس رئيس تحالف أزرق أبيض، في الحصول على الأغلبية -61 مقعد- اللازمين لتشكيل الحكومة.حتى اللحظة الأخيرة قبل الانتخابات، ليس واضحاً إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للاستطلاعات فإن كلا المرشحين، غير قادرين على تشكيل كتلة بـ61 مقعد وهو ما يجعل المشهد الإسرائيلي أمام عدة سيناريوهات:السيناريو الأول: "حكومة يمين ضيقة"، وهو خاص بمعسكر اليمين الذي يضم " الليكود، يمينا، شاس ويهدوت هتوراة"، وفي حال حظي بـ61 مقعداً، سيكون سهلاً أن يقيم اليمين حكومته الجديدة، بدون حزب "إسرائيل بيتنا" لأفيجدور ليبرمان الذي يعارض الانضمام لحكومة بها أحزاب المتدينين "شاس ويهوديت هتوراه"، وهذا سيناريو مازال بعيداً حتى الآن وفقاً للاستطلاعات، لكن ربما تحدث مفاجأة في الساعات الأخيرة.وهذا سيحدث في حال نجاح الليكود في الحصول على عدد كبير من المقاعد أو نجاح حزب "قوة يهودية" في اجتياز على نحو مفاجيء نسبة الحسم، في مثل هذه الحالة سيكون الوزراء الكبار هم إسرائيل كاتس في وزارة الخارجية، ونير بركات في وزارة المالية ونفتالي بينيت في وزارة الدفاع.السيناريو الثاني: وهو يتعلق بمعسكر اليسار، ويتمثل في إقامة حكومة لصالح اليسار، وهذا متوقع أن يحصل، إذا دعمتهم القائمة العربية المشتركة، لكن لن يتمكن المعسكر من تشكيل إئتلاف بدون ليبرمان، الذي تعهد سابقاً بألا ينضم لحكومة تحظى بدعم القامة العربية المشتركة، وهو السيناريو الذي يتوقف على إمكانية نجاح اليسار ف التحالف مع ليبرمان وبدون العرب، أي فقط أحزاب أزرق –أبيض، والعمل-جيشر-ميرتس ويسرائيل بيتنا، ولكن حتى الآن غير مؤكداً أن ينضم "ليبرمان" لحكومة يسار بهذا الشكل.السيناريو الثالث هو "تجنيد الخصوم": في هذا السيناريو لا يوجد حسم بين الكتلتين بمعنى أن التعادل لا يسمح لأي مرشح بتشكيل حكومة ولحل الأزمة، ينجح أحد المرشحين – نتنياهو وجانتس – في تشكيل حكومة بواسطة مشاركة قوى من المعسكر الخصم، هكذا مثلا، اذا كان لكتلة اليمين ينقص 3 – 4 مقاعد، سيكون ممكناً الوصول إلى 61 من خلال تحالف نواب من أزرق أبيض أو من حزب العمل – جيشر – ميرتس. في السيناريو المعاكس ينجح جانتس في تشكيل حكومة من خلال تفكيك تكتل اليمين، وهو غير وارداً بعد إستمارة الولاء التي وقع عليها زعماء اليمين لـ"نتنياهو" بأنهم لن يدخلوا إلى أي حكومة إلا حكومته.أما السيناريو الرابع: حكومة الوحدة الوطنية، ورغم أن هذا السيناريو كان مطروحاً بقوة خلال الجولتين الماضيتيين، إلا أنه في الجولة الحالية يبدو أنه لايوجد على أجندة المرشحين، حيث علق "نتنياهو": لايوجد حديث عن حكومة وحدة إذا لم يفز اليمين سنتوجه لانتخابات رابعة"، في حالة قيام مثل هذه الحكومة بالفعل، سيكون توزيع الوزراء بحيث تكون حقيبة الدفاع والخارجية في يدي أزرق أبيض "جابي اشكنازي ويائير لبيد" بينما حقيبة المالية تبقى بيد الليكود "بركات".السيناريو الخامس: هو تكرار ذات السيناريوهات خلال الانتخابات الماضية في أبريل وسبتمبر الماضيين، عندما فشل اليمين واليسار في تشكيل حكومة، وفشلت أيضاً إقامة حكومة وحدة بينهما، وفي هذه الحالة ستتجه إسرائيل لانتخابات رابعة.