إصلاح موقع حريق خط سولار بنها

أعلن مسئولو شركة أنابيب بترول مسطرد الانتهاء من إصلاح خط السولار الذي شهد نشوب حريق فيه نتيجة وجود سرقات وتعديات على الخط اليوم في المنطقة المارة بقرية ميت عاصم ببنها.كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، قد تلقت إخطارا يفيد نشوب حريق ببقعة زيت أعلى سطح مياه ترعة الجزيرة القبلية بقرية ميت عاصم بمدينة بنها.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين نشوب حريق ببقعة زيت أعلى سطح مياه الترعة سالفة الذكر على مسافة 200 متر نتيجة تسرب مواد بترولية من خط أنابيب بترول التابع لشركة خط أنابيب بترول مسطرد (خط طنطا مسطرد) المار أسفل الترعة وامتدت النيران إلى الأشجار المحيطة على جانبي الترعة.جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده بمعرفة إدارة الحماية المدنية ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.وخلال معاينة موقع الحريق تمكنت أجهزة الأمن من العثور على محبس قطع بالماسورة الرئيسية للخط على مسافة 40 متر من الترعة بأرض زراعية منزرعة بمحصول البرتقال ملك "ش. م. ع، 52 سنة".وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وجاري فحصه.وبسؤال مراقب أمن خطوط شركة أنابيب البترول مسطرد رجح حدوث التسريب من مواسير الخط المارة بالمنطقة، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ اللازم وتحديد مكان التسريب وجرى إصلاحه.