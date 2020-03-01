حسن راتب: أينما تكون الدولة المصرية أنا معها

كشف الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، عن أن الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، هو من اقترح اسم المحور لقناة المحور الفضائية.وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه دائمًا يدعم الدولة المصرية، قائلا:" أنا مع الدولة أينما تكون الدولة أنا في ركابها، لأن البديل عن الدولة هو الفوضى"، لافتًا إلى أنه على مر العهود وتغير السلطات الحاكمة كان مع الدولة، مضيفًا: "ليس معنى أنني أدعم الدولة، أن أطبل للنظام الحاكم".وتابع أنه كان من أكثر الناس انتقادًا للأوضاع السياسية في عهد مبارك، مضيفًا: "في 2005 كان يعمل في المحور مذيع شاطر يدعى محمود فوزي، وذات مرة استأذنه محمود فوزي في أن يستضيف مهدي عاكف مرشد الإخوان في البرلمان".واستكمل أن محمود فوزي أجرى الحوار على 3 حلقات، ولم يحذف منه كلمة، موضحًا أن الحزب الوطني عاتبه على إذاعة هذا الحوار، ولكنه قال إنه طالما نذيع جلسات الحزب الوطني كل عام، فيجب أن ننقل الرأي الآخر.وواصل أنه وقف أمام أعضاء الحزب الوطني وقال لهم إن الحزب ليس موجودًا في أطراف الدولة، ولو ضعفت أطراف الدولة ضعفت الدولة بأكملها.