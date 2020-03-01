أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى منطقتين بشمال إيطاليا بسبب «كورونا»

أصدرت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، تحذيرا جديدا إلى مواطنيها بعدم السفر إلى منطقتي (لومباردى) و(فينيتو) الواقعتين شمالي إيطاليا؛ لاعتبارات صحية.وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، أن الخارجية الأمريكية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى هاتين المنطقتين إلى أعلى مستوى "الرابع"؛ نظرا لانتشار فيروس (كورونا) المستجد فيهما.وكانت السلطات الأمريكية قد حذرت رعاياها، أمس الأول الجمعة، بتجنب السفر غير الضروري إلى جميع الأراضي الإيطالية؛ بسبب فيروس (كورونا) بعد تأكيد السلطات هناك وجود 1570 حالة إصابة، علاوة على وفاة 34 شخصا.