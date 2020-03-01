في ثالث أيام مهرجان دندرة.. شباب قنا يردد التراث الشعبي (صور)

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول، واليي أقيمت بقصر ثقافة قنا.بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.وعبرت وزير الثقافة -خلال الحفل- عن سعادتها بالنجاح الجماهيري الكبير الذي شهده المهرجان خلال ثلاثة ليال تفاعلت خلالها حشود الجمهور من مختلف الشرائح العمرية مع ضيوفه من النجوم مما يؤكد قدرة الفنون الراقية على جذب الانتباه.وأضافت أن الفعاليات تنقل ملامح من الثراء والتنوع الإبداعي المصري في الساحة الثقافية لأبناء وأهالي الصعيد، مؤكدة استحداث مجموعة من المهرجانات تُقام بمختلف المحافظات لنشر التنوير وإعادة تشكيل الوعي والوجدان.وكانت الليلة الثالثة من مهرجان دندرة قد أحياها كل من عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وقدمت مجموعة شهيرة من الألحان الشرقية والأعمال الغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلتها الخاصة بعدها تغنت دينا الوديدي بمزيج فني مبتكر يجمع المؤلفات التراثية بالموسيقى الحديثة ورددها معها الحضور خاصة الشباب.