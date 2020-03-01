سيرين عبدالنور توجه رسالة قاسية لإحدى متابعات نادين نجيم

وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، رسالة قاسية لإحدى متابعات الفنانة نادين نجيم، وذلك بعد محاولتها الوقيعة بين النجمتين.وقالت سيرين عبدالنور، في تغريدتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "الله يعين نادين على وحدة متلك قليلة ادب ومخيلتها واسعة انتو ناس بدكن ترباية ما حدًا غيركن بشوه صورة نادين بين زملاءها ما تركين حدًا من شركن ومحبتي مجانية مش عن مصلحة بعد ناقص تحللو محبتي كمان روحو عيشو حياتكن حاج بقى ناطريني على كل تويت وكل مقبلة لتحللوها ضد نادين".وكانت نادين، قد ردت بتغريدة قالت فيها لجمهور سيرين: "بحب فيكم بتعملولي منشن وبتدخلوا بتعلقوا تحت أيًا شي وأيًا حدا حاكي شي عني مش حلو وبسكت وبطنش بس عيب تجي تقوليلي فانزاتي عم يحكوا ما انتوا ما عم ترحموا اسم الله عليكم روقوا مش كرمالي كرمال سيرين وكرمال هل الزمالة الحلوة ضل بيناتنا".