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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مستقبل وطن» يُنظم معرضًا للسلع والملابس بكفر الشيخ (صور)

الأحد 01/مارس/2020 - 09:54 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مصطفى عنز
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نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة كفر الشيخ، معرضًا للسلع الغذائية والأدوات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 40% بقرية الحمراوى، التابعة لمركز كفر الشيخ، تحت رعاية وحضور المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يُساندها الحزب فى جميع المحافظات.

وقال الدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيرى بالمحافظة، إن المعرض ضم جميع السلع الغذائية، والملابس، ومستلزمات العرائس، والنجف، والسجاد، والأحذية، والأدوات المدرسية، والشنط، بتخفيضات تصل الى 40%، موضحًا أن المعرض شهد إقبالًا كبيرا من المواطنين طوال اليوم.

شهد حفل الافتتاح، المحاسب هانى الغريب، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، وعمرو سعدة، أمين الإعلام، والدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيرى، وخميس عابوه، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

وفى السياق ذاته، أعرب زوار المعرض عن سعادتهم البالغة بالتخفيضات الهائلة خاصةً على السلع الغذائية والملابس، مطالبين بافتتاح معارض أخرى بالمدن والقرى، مشيدين بحزب "مستقبل وطن"، والفعاليات والمبادرات التى يُقدمها لخدمة المواطنين.

يأتى ذلك، فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية، الداعية للمشاركة المجتمعية، وإقامة معارض للسلع الغذائية والأدوات المدرسية، ومساندة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة".

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