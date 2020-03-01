قومي الاتصالات يصدر تقريره السابع لجودة خدمات المحمول في مصر
الأحد 01/مارس/2020 - 09:53 م
طارق عتمانطباعة
أصدر المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، منذ قليل، تقريره السابع لنتائج القياسات لشهر يناير 2020 لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ وذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.
وتم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.
وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت؛ فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.
وفي إطار العمل على تحقيق الشفافية تم نشر التقرير لشهر ديسمبر الخاص بجودة الخدمات المقدمة من شركات المحمول على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل مبسط لاطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات في جميع أنحاء مصر ومساعدتهم في الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات في مواقع تواجدهم على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وسنوافيكم بالتفاصيل
التقرير من هنا
وتم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.
وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت؛ فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.
وفي إطار العمل على تحقيق الشفافية تم نشر التقرير لشهر ديسمبر الخاص بجودة الخدمات المقدمة من شركات المحمول على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل مبسط لاطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات في جميع أنحاء مصر ومساعدتهم في الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات في مواقع تواجدهم على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وسنوافيكم بالتفاصيل
التقرير من هنا
قومي الاتصالات
قومي الاتصالات
قومي الاتصالات
قومي الاتصالات
قومي الاتصالات
قومي الاتصالات
قومي الاتصالات
قومي الاتصالات