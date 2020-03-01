مصدر: الجماعة تهدد محمد الصغير وابنه بوقف التمويل



كشف مصدر مطلع عن أن جماعة الإخوان الإرهابية هددت الإرهابى الهارب عبدالرحيم الصغير، نجل القيادى الإخوانى محمد الصغير، بقطع التمويل عنه وعن أبيه، فى حال لم يتوقف عن الهجوم على قيادات التنظيم على السوشيال ميديا.

كانت قناة «الشرق» قد فصلت «عبدالرحيم» وآخرين، واشترك المفصولون فى الهجوم على الهارب أيمن نور، قبل أن يتصالح «عبدالرحيم» معه فى النهاية.

ونشر «عبدالرحيم» تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، انتقد فيها طريقة تعامل الجماعة الإرهابية مع نبأ وفاة الدكتور محمد عمارة، إذ نشرت قنوات «الإرهابية» مقاطع فيديو يظهر فيها المتشدد الراحل يهاجم ثورة ٣٠ يونيو، فى إشارة إلى أنه يدعم حراك التنظيم الإرهابى، وأن مواقفه تستحق الإشادة لا الهجوم، وهو الأمر الذى اعتبره نجل «الصغير» غريبًا ومدعاة للنقد.

وأوضح المصدر، لـ«الدستور»: «منشور الصغير انتشر بشكل كبير على فيس بوك، ووصل إلى قادة الإخوان، الذين هاتفوا الداعية الأب وطلبوا منه منع ابنه من التصرف بهذا الشكل، وهددوه بقطع التمويل عنه إن تكرر الأمر، وخلال دقائق جرى حذف المنشور».

وأضاف: «كما تواصلت القيادات مع نجل الصغير وكرروا تهديدهم، وأمروه بالامتناع عن نقدهم، كما هددوه بمنعه من العمل فى أىٍ من كيانات الإخوان الموجودة فى تركيا حال تكرر مثل هذا الهجوم منه على قادة الجماعة».

