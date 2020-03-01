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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد..

إنارة المعالم التاريخية المصرية بالعلم الصيني (صور)

الأحد 01/مارس/2020 - 08:56 م
هالة زايد وسفير الصين
هالة زايد وسفير الصين
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توجهها إلى جمهورية الصين الشعبية، الأحد، حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الصيني في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان، والسفير الصيني لدى مصر، بمطار القاهرة الدولي، قبل سفر الوزيرة مباشرة.

وقالت وزيرة الصحة، في بيان اليوم، إن الزيارة إلى الصين ستكون محمّلة بهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، مشيرة إلى تبادل الخبرات بين البلدين حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت زايد أنه تم استعراض سيناريوهات الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن السيسي شدد على ضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتضافر كل أجهزة الدولة المعنية لمواجهة الفيروس المستجد، مشيرة إلى إنارة المعالم المصرية التاريخية بالعلم الصيني تزامنًا مع الزيارة إلى الصين.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم إجراء 1443 تحليلًا لحالات مشتبه في إصابتها، وكانت النتائج جميعها سلبية باستثناء حالة الشخص الأجنبي الذي كان حامل للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة وحالته الصحية جيدة تمامًا، لافتة إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية له، كما تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.

أضافت أنه بالنسبة لما يتم تداوله بتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في فرنسا عائدة من مصر، قالت "نحن نسير بمعايير منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، ونشارك الصحة العالمية في البيانات وخط سير الحالات المصابة، وتم طلب بيانات المرضى من الجانب الفرنسي كما تم تتبع الفوج السياحي، وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تم إرسال فريق طبي لعمل مسح لجميع الأماكن التي تردد عليها المصابيين وتطهيرها ومتابعة الأشخاص المخالطين لهم، وتم التأكد من عدم وجود أي حالات مصابة بالفيروس أو أي حالات اشتباه إصابة بالفيروس، لافتة إلى أنه لتأكيد قدوم المصابين من مصر لابد من توافر شروط محددة أن يكون المصاب قضى مدة 14 يومًا متواصلة داخل مصر، وفي اليوم ال 14 يعود إلى بلاده، ويتم تشخيصه خلال 48 ساعة من الوصول، في هذه الحالة تكون مصدر الإصابة هي مصر، وجميع الحالات حتى الآن لا ينطبق عليها هذه الشروط، مما يؤكد أنها لم تخرج من مصر مصابة.

ولفتت إلى أن مصر وضعت خطة احترازية ووقائية جيدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه تم مراجعة جميع الاستعدادات من قبل الهيئات المعنية بالمحافظات والمستشفيات الجامعية والخاصة والمجتمع المدني.

من ناحيته، أكد السفير الصيني بالقاهرة أن حكومة بلاده تهتم بزيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأن هذه الزيارة لها أثر كبير في عمق وترابط العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى استعداد دولته لتبادل الخبرات مع مصر وكافة الدول لمواجهة الفيروس وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وقدّم السفير الصيني بالقاهرة الشكر للرئيس السيسي، على تكليفه لوزيرة الصحة والسكان لنقل رسالة تضامن من مصر إلى جمهورية الصين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أن مواجهة فيروس كورونا المستجد لا تقتصر فقط على الشعب الصيني، بل جميع الشعوب، من أجل حماية السلامة الصحية لجميع أبناء شعوب العالم.

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