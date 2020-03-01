الباز: «الناس مستكترة على مصر إن مفيهاش كورونا»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تؤكدان أن مصر خالية من فيروس كورونا حتى الآن.وأضاف الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور": "الناس مستكترة أن مصر مفيهاش كورونا، ويجب على الصحف المصرية ألا تنشر إلا المعلومات الرسمية عن كورونا حتى لا نثير دوشة".وطالب الباز بعدم نشر أي بيانات عن فيروس كورونا إلا من خلال وزارة الصحة، موضحًا أن هناك من يريد عدم استقرار البلد بنشر الشائعات عبر السوشيال ميديا.