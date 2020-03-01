الباز: مصر لن تأخذ أي خطوة تضر بمصالح أي دولة إفريقية

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن رفض إثيوبيا حضور الجولة النهائية من مفاوضات سد النهضة لم يكن جيدًا، مشيرًا إلى أن مصر لديها مساحة ثوابت، وأصرت على حضور المفاوضات رغم رفض إثيوبيا الحضور.وأضاف الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن مصر لن تأخذ أي خطوة تضر بمصالح أي دولة إفريقية، لافتًا إلى أن التباحث والحوار يقوم في الأساس على تحقيق الدول مصالحها دون الإضرار بأي طرف.وأشار الباز إلى أن الدولة المصرية تستنفد كل الأوراق الدبلوماسية والسياسية في سد النهضة، موضحًا أن المفاوض المصري يحتاج دعمًا شعبيًا، وليس التشكيك.وتابع: "ندعم المفاوض المصري في موقفه، ولكن نحذر من الالتفافات التي تحدثها إثيوبيا، ومصر لا يزال لديها الكثير من الأوراق للعب في هذه المعركة الحساسة، وأطالب الناس بالتوقف عن السخرية والهزل، وإعطاء الفرصة للمفاوض المصري".