سيامة كاهن جديد بإيبارشية سمالوط

صلى نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط قداس الأحد الأول من الصوم الأربعيني المقدس (أحد الكنوز)، صباح اليوم بكاتدرائية مخلص العالم بمقر المطرانية، وعقب صلاة الصلح، تمم صلوات سيامة الشماس جرجس ملاك كاهنًا باسم القس ثيؤدور.شارك في صلاة القداس والسيامة لفيف من الآباء كهنة الإيبارشية والشمامسة والخدام.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير المعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.