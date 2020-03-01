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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رجائي عطية: النقيب الحالي منفصل عن المحامين

الأحد 01/مارس/2020 - 08:34 م
رجائي عطية
رجائي عطية
الحسين عبيد
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نظمت قائمة الإصلاح النقابي، اليوم الأحد، مؤتمرا حاشدا في مدينة طنطا، بحضور رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين.

وحضر أعضاء قائمة الإصلاح المؤتمر الذي أداره فرج سعيد نقيب طنطا وهم: "محب المكاوي وعبدالحفيظ الروبي ومحمد راضي مسعود ومحمود الداخلي ونبيل عبدالسلام وسعيد حسن ومحمد عبدالوهاب ومحمد عبدالستار بدر وناصر العمري ومحمد عبدالعال وسميرة الهرش، كما حضر إبراهيم سعودي، المتحدث الرسمي للقائمة، وناجي شوقي لبيب المنسق بالقائمة".

وعرض الأعضاء الملفات المسندة لهم وفق البرنامج الانتخابي للقائمة، في العلاج والخدمات ودور النقابة ودعم الشباب وغيره.

كما تحدث رجائي عطية عن مساوئ الإدارة الحالية للنقابة، مشيرًا إلى أن طول أمد السلطة في يد النقيب الحالي قاده إلى الانفصال عن المحامين وعن قضاياهم الحقيقية، وأصبح يكرس وقته وجهده لصناعة القضايا الوهمية التي تكرس لبقائه بالسلطة لأكثر من ١٩ سنة متصلة.

وطالب رجائي، الجمعية العمومية بأن تضع يدها في يده حتي يتحقق الإصلاح المنشود، مشيرا إلى أن المحامي أصبح في نقابته مهيضًا لا يملك الدفاع عن نفسه فكيف وقد هان المحامي في نقابته أن يكون عزيزا في نظر الناس والمجتمع والقضاء والشرطة. فالإدارة الحالية للنقابة هي من دقت أول مسمار في قيمة المحاماة.

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