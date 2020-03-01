المغرب يؤجل الأحداث الرياضية والثقافية بسبب «كورونا»

قررت حكومة المغرب، اليوم الأحد، تأجيل الأحداث الرياضية والثقافية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، وفقا لقناة العربية السعودية.وحتى الآن، لم يسجل المغرب أي حالة إصابة بهذا المرض، حيث تم الاشتباه في 25 حالة تبين بعد إجراء التحليل المخبري عليها أنها سلبية، بينما سجلت في الدول المجاورة للمملكة حالات إصابة بالفيروس، خصوصًا الجزائر وإسبانيا وجزر الكناري، وتلك التي توجد فيها جالية مغربية مثل إيطاليا وفرنسا.وتؤكد السلطات المغربية أنها مستعدة أتم الاستعداد لمواجهة المرض، من خلال تركيز المراقبة الصحية في الحدود، وإخضاع المسافرين القادمين من البلدان التي ينتشر فيها الفيروس للفحص.