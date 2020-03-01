مصادر عراقية: علاوي ينسحب من تشكيل الحكومة

كشفت مصادر عراقية، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سينسحب من تشكيل الحكومة التي كان من المقرر أن تحل محل حكومة عادل عبدالمهدي.وأوضح مصدر سياسي عراقي، أن علاوي سيلقي بعد قليل بيان الانسحاب من تكليفه بتشكيل الحكومة، وذلك وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.يذكر أن مجلس النواب، فشل اليوم، للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي.واعترضت أحزاب سياسية على حكومة علاوي وسط اتهامات له بأنها غير حيادية بخلاف وجود رفض شعبي لتشكيلة الحكومة أيضا.ويخشى العراقيون من الدخول في أزمة دستورية بسبب انتهاء المدة المقررة لحكومة لتصريف الأعمال برئاسة عادل عبدالمهدي ما يعني انتقال إدارة الدولة إلى رئيس الجمهورية.