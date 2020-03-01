الحكومة: العاصمة الإدارية مميكنة.. ونقل 53 ألف موظف

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن 53 ألف موظف من دواوين الوزارات وبعض الهيئات، سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى، مؤكدًا أنه لم ينقل إلى العاصمة الإدارية أي مؤسسة أو هيئة تتعامل مع الجمهور، وذلك للتسهيل على المواطن تأدية خدماته دون صعوبات.وأشار خلال مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن المدينة كلها مميكنة، أي بلا ورق، وهي نقلة حضرية سيتم تجريبها في العاصمة الإدارية، فضلًا عن رفع سرعة الإنترنت.وأردف: "تم إجراء تقييم مهارات الحاسب الآلي واللغة العربية والإنجليزية والمهارات الشخصية للموظفين خلال الفترة الماضية، والمرحلة القادمة ستشهد إدخال بيانات على برنامج معين، لتحديد البرامج المناسبة لكل موظف".