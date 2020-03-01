«الصحة العالمية» تحذر من استغلال منظمات إجرامية لكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من تنفيذ عناصر إجرامية نشاطات تستفيد فيها من انتشار حالات فيروس كورونا، بهدف سرقة الأموال أو قرصنة المعلومات الحساسة.وقالت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة في بيان اليوم الأحد عبر موقعها الإلكتروني، إن أفراد العناصر الإجرامية يدعون أنهم ممثلون لمنظمة الصحة العالمية، مطالبة الجميع بالتحقق من أي شخص يتواصل معهم، ويدعي أنه من منظمة الصحة العالمية.وأضاف البيان "تتضمن أمثلة السلوك المشبوه طلب معلومات تسجيل الدخول، وإرسال مرفقات البريد الإلكتروني دون إذن، وتوجيه الأشخاص إلى موقع على الإنترنت لا علاقة له بموقع المنظمة الرسمي، أو طلب التبرعات المباشرة لخطط الاستجابة لحالات الطوارئ أو نداءات التمويل".وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها لا تقوم بأي من هذه الإجراءات على الإطلاق، وتحذر من أن عمليات الاحتيال يمكن أن تأتي في شكل رسائل بريد إلكتروني ومواقع إنترنت، أو مكالمات هاتفية أو رسائل نصية، وحتى رسائل الفاكس.وقدمت المنظمة نصائح لتجنب عمليات الاحتيال وهي، التحقق من مرسل البريد عن طريق التحقق من عنوان بريده الإلكتروني، التحقق من الرابط قبل النقر، الحذر عند تقديم المعلومات الشخصية، التبليغ عن أي عمليات احتيال.