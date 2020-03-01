أستاذ قانون: إثيوبيا لا تستطيع ملء سد النهضة دون موافقة مصر

قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن وزارتي الخارجية والري خاضتا ملحمة ماراثونية وتفاوضية في ملف سد النهضة، وكذلك الفرق القانونية والفنية والهندسية من بقية الوزارات، منذ أبريل 2011.وأضاف سلامة خلال مداخلة تلفزيونية، أن اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة عام 2015، والتي أشار إليها بيان وزارة الخارجية، هي معاهدة دولية نفذت بمجرد توقعيها في الخرطوم، وعلى إثيوبيا تنفيذ جميع المبادئ الورادة في هذه الاتفاقية وديباجتها كاملة.وتابع: "أن إثيوبيا لم تُجبر على توقيع أية اتفاقيات"، مشيرًا إلى أن اتفاقية إعلان المبادئ تتضمن نصوصًا حاسمة وقاطعة وليس بينها بندًا وحدًا مبهمًا، ما يعني أن إثيوبيا لا تستطيع ملئ سد النهضة إلا بعد اتفاق وموافقة مصر والسودان.