مايا دياب تظهر أنوثتها على «إنستجرام».. وجمهورها «كفاية بوتوكس» (صورة)

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت "مايا" في الصورة بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت سويتشرت ونسقت معه بوتا طويلا ذهبيا بكعب عال، بدون بنطلون، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، كذلك اعتمدت مكياجًا ناعمًا أظهر أنوثتها وجمالها.وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وعلقوا على جمالها وأنوثتها، ومن أبرز التعليقات: "ما أحلاكي، جمالك، جميلة" وهناك انتقادات توجهت لها بسبب "البوتوكس" الذي غير من ملامحها، وأبرزها: "شبه عرايس الشمع، ما عاد تسوين بوتوكس مقرف".والتقطت الصورة وهي تجلس وتمسك بيدها مشروب.يذكر أن آخر أعمال مايا دياب كليب "خسرنا بعض"، مع الملحن والمطرب اللبناني زياد برجي.