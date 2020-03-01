غدا.. نظر طعن حسن نافعة على قرار منع التصرف في أمواله

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، غدًا قرار منع التصرف في الأموال للدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.وأعطت المحكمة التصريح للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوما، وتأجيل نظر الأمر الوقتي إلى جلسة الغد 2 مارس، مع استمرار سريانه.كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة.