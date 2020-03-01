أول تعليق من «كهربا» على استبعاده من مواجهة «صن داونز»

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خرج جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حسابات رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، الذي قرر استبعاده من قائمة الفريق قبل لقاء صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.وجاء قرار فايلر باستبعاد اللاعب، بسبب أحداث مباراة السوبر المصري وتصرفات اللاعب التي أثارت غضب المدرب السويسري.