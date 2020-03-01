رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط عصابة سرقة السيارات في المعصرة

الأحد 01/مارس/2020 - 08:13 م
عصابة
عصابة
نجلاء رفاعي
طباعة
أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، بحبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات والاتجار بها في منطقة المعصرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بقيام 3 عاطلين- لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب كريم عبدالعاطي، معاون أول مباحث المعصرة، من ضبطهم، وبحوزتهم (12 مفتاح مصطنع والمستخدمين في وقائع السرقة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 حوادث سرقات سيارات بإستخدام المفاتيح المصطنعة المضبوطة بحوزتهم، تم ضبط إحداها بمكان إخفائها، كما تم ضبط السيارتين بحوزة عملائهم "سيئي النية" تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمني الجيزة والدقهلية، حيث تبين قيامهم بتغيير معالم السيارتين بإعادة طلائهما، وأقروا بعلمهم بأن السيارتين من متحصلات وقائع سرقة والتخلص من اللوحات المعدنية وتغيير لونهما بقصد إخفاء معالمهما.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

موضوعات متعلقة

ما حقيقة نقل حالتي «كورونا» لمستشفى «النجيلة»؟ «الصحة» ترد

مصر تعلن رفضها ملء خزان سد النهضة.. وترد على مغالطات إثيوبيا بشأن المفاوضات

الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020.. التعليم تعلن فتح باب التقدم لترقى المعلمين

6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في البحرين

الصور

image description

هانى رمزى وليلى علوى فى طريقهما لسوهاج (صورة)

image description

وزير العدل يفتتح مكتب توثيق مدينة نصر ثالث (صور)

image description

الحماية المدنية تنفذ تجربة إنقاذ مواطنين بعد انهيار عقار (فيديو)

image description

جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثاني في ملتقى الجامعات (صور)

image description

مسابقة لياقة بدنية تكشف كفاءة أفراد الحماية المدنية (فيديو)

الأكثر قراءة

الباز: مصر لن تأخذ أي خطوة تضر بمصالح أي دولة إفريقية

محمد رمضان يطرح كليب «أنت جدع» (فيديو)

أول تعليق من «كهربا» على استبعاده من مواجهة «صن داونز»

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

إنفوجراف

image description

خطوات قانونية لاستعادة تليفونك المسروق (إنفوجراف)

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

أيام زمان

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

نجم الساعة

جلستا تصوير لـ روبى فى أقل من 24 ساعة (صور)

الصحة

مراكز كوينز للتجميل تجيب لـ «الدستور»عن أهم التساؤلات حول علاج التثدي عند الرجال

أعراض مرض الكورونا والتدابير الاحترازية عند ظهورها

الدكتور كريم صبري في حواره لـ«الدستور»: هناك طرق لتفادي فشل تحويل مسار المعدة

الدكتورة دعاء سهيل لـ«الدستور»: يمكن إنقاص الوزن لكبار السن بأمان

منوعات

الطب البديل يقدم المساعدة في علاج فيروس كورونا 2020

إقامة «السومو» دون جمهور خوفًا من «كورونا»

روسيا تحدد رحلاتها مع كوريا الجنوبية

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مقالات الرأي
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: 7 أيام دون «فيسبوك».. هروب من «سجن اختيارى»
دعاء خليفة
المشير طنطاوى بين الحقيقة والشائعات
ماجد حبته
أفغانستان فى قبضة طالبان
د.أحمد الخميسى
العالَم فى الجيوب والحقائب
المزيد

الثقافة

طبعة عربية من «سر النجاح» لـ صموئيل سمايلز

«ماريمبا» نسمة عبدالعزيز تفتتح ثالث ليالي مهرجان دندرة للموسيقى

أحمد علي يبحر في ملتقى إبداع الدولي للفنون بـ«نيل الأقصر»

«عاش هنا» حسن الإمام: 20 سراي الجزيرة بالزمالك