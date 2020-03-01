سقوط عصابة سرقة السيارات في المعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، بحبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات والاتجار بها في منطقة المعصرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بقيام 3 عاطلين- لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب كريم عبدالعاطي، معاون أول مباحث المعصرة، من ضبطهم، وبحوزتهم (12 مفتاح مصطنع والمستخدمين في وقائع السرقة).وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 حوادث سرقات سيارات بإستخدام المفاتيح المصطنعة المضبوطة بحوزتهم، تم ضبط إحداها بمكان إخفائها، كما تم ضبط السيارتين بحوزة عملائهم "سيئي النية" تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمني الجيزة والدقهلية، حيث تبين قيامهم بتغيير معالم السيارتين بإعادة طلائهما، وأقروا بعلمهم بأن السيارتين من متحصلات وقائع سرقة والتخلص من اللوحات المعدنية وتغيير لونهما بقصد إخفاء معالمهما.باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.