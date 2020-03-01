التخطيط: ميكنة منظومة الحيازة الزراعية لـ60 ألف فدان

كشفت وزارة التخطيط من خلال تقريرها عن أهم البرامج الداعمة للتنمية الزراعية خلال العام الحالى.وقالت إن خطة العام الحالى تستهدف الانتهاء من ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وتحسين كفاءة الري الحقلي في حوالي 60 ألف فدان توفر نحو 18 مليون متر مكعب من المياه وإجراء التسوية بالليزر لنحو 110 آلاف فدان ينتج عنها توفير مياه تقدر بنحو 107 ملايين متر مكعب ولتنمية الموارد المائية تتضمن الخطة حفر وتجديد 87 بئر جوفي، وحفر وتطوير 100 خزان أرضي وتأهيل وتبطين حوالي 378 كيلو متر من المجاري المائية لتوفير 12 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة والسطحية لزراعة 200 ألف فدان، وإنشاء 80 محطة رفع وصيانة وتطهير 87.2 الف كيلو متر من الترع ومخرات السيول وإنشاء وإحلال شبكات صرف مغطى بحوالي 60 ألف فدان، بالإضافة إلى تشغيل 450 بئر بالطاقة الشمسية وحفر حوالي 200 بئر جديد بالخارجة ودرب الأربعين والداخلة وشرق العوينات ووسط سيناء وإنشاء 71 محطة رفع و50 مغزية لإعادة استخدام حوالي 4 مليار متر مكعب سنويًا من مياه الصرف الزراعي ونحو 550 مليون متر مكعب سنويا من مصرف المحسمة لري 50 ألف فدان شرق القناة.