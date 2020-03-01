636.9 مليار جنيه استثمارات شركات القطاع الخاص خلال 2020

أكد تقرير لوزارة التخطيط، أن استثمارات شركات القطاع الخاص من المستهدف أن تصل لنحو 636.9 مليار جنيه عام 19\2020، بما يعادل 54.6% من إجمالي استثمارات الخطة، وتستحوذ الأنشطة العقارية واستخراج الغاز الطبيعي والصناعة التحويلية والكهرباء والنقل والتخزين والخدمات الاجتماعية على ما يقرب علي 495 مليار جنيه بنسبة 78% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص.وتتمثل استثمارات القطاع الخاص في القطاع الزراعي مستهدف من إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص بـ 33.5 مليار جنيه بنسبة 5.3% من اجمالي استثمارات القطاع الخاص، وقطاع البترول الخام بـ 11 مليار جنيه بنسبة 1.7% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص، وقطاع الصناعات التحويلية الغير بترولية والتي يبلغ 61.5 مليار جنيه بنسبة 9.7 % من إجمالي الاستثمارات في القطاع الخاص، وقطاع الكهرباء يبلغ 49 مليار جنيه، أي بنسبة 7.7 % من إجمالي الاستثمارات، وقطاع التشييد والبناء يبلغ 15 مليار جنيه بنسبة 2. 4% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص، وقطاع النقل والتخزين يبلغ 36 مليار جنيه بنسبة 5.7% من إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص، وقطاع السياحة يبلغ 17.2 مليار جنيه بنسبة 2.7% من القطاع الخاص، قطاع الاتصالات 27 مليار جنيه بنسبة 4.2% وقطاع المعومات 11 مليار جنيه نسبة 1.7%، قطاع تجارة الجملة والتجزئة 27.3 مليار جنيه بنسبة 4.3% وقطاع الأنشطة العقارية، 155 مليار جنيه بنسبة 24.3%، خدمات قطاع التعليم 12.5 مليار جنيه، بنسبة 2% وقطاع الخدمات الصحية 10.8 مليار، بنسبة 1.8% من إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص، قطاع خدمات اجتماعية أخرى 33 مليار جنيه بنسبة 3.6 % من إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص.ومن المتوقع أن يبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 9.9 مليار دولار عام 19\ 2020، مقارنة بنحو 7.9 مليار دولار عام 16\ 2017، بنسبة زيادة 7.6 % عن العام السابق.