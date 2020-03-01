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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

636.9 مليار جنيه استثمارات شركات القطاع الخاص خلال 2020

الأحد 01/مارس/2020 - 08:06 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
حسن كامل
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أكد تقرير لوزارة التخطيط، أن استثمارات شركات القطاع الخاص من المستهدف أن تصل لنحو 636.9 مليار جنيه عام 19\2020، بما يعادل 54.6% من إجمالي استثمارات الخطة، وتستحوذ الأنشطة العقارية واستخراج الغاز الطبيعي والصناعة التحويلية والكهرباء والنقل والتخزين والخدمات الاجتماعية على ما يقرب علي 495 مليار جنيه بنسبة 78% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص.

وتتمثل استثمارات القطاع الخاص في القطاع الزراعي مستهدف من إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص بـ 33.5 مليار جنيه بنسبة 5.3% من اجمالي استثمارات القطاع الخاص، وقطاع البترول الخام بـ 11 مليار جنيه بنسبة 1.7% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص، وقطاع الصناعات التحويلية الغير بترولية والتي يبلغ 61.5 مليار جنيه بنسبة 9.7 % من إجمالي الاستثمارات في القطاع الخاص، وقطاع الكهرباء يبلغ 49 مليار جنيه، أي بنسبة 7.7 % من إجمالي الاستثمارات، وقطاع التشييد والبناء يبلغ 15 مليار جنيه بنسبة 2. 4% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص، وقطاع النقل والتخزين يبلغ 36 مليار جنيه بنسبة 5.7% من إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص، وقطاع السياحة يبلغ 17.2 مليار جنيه بنسبة 2.7% من القطاع الخاص، قطاع الاتصالات 27 مليار جنيه بنسبة 4.2% وقطاع المعومات 11 مليار جنيه نسبة 1.7%، قطاع تجارة الجملة والتجزئة 27.3 مليار جنيه بنسبة 4.3% وقطاع الأنشطة العقارية، 155 مليار جنيه بنسبة 24.3%، خدمات قطاع التعليم 12.5 مليار جنيه، بنسبة 2% وقطاع الخدمات الصحية 10.8 مليار، بنسبة 1.8% من إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص، قطاع خدمات اجتماعية أخرى 33 مليار جنيه بنسبة 3.6 % من إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 9.9 مليار دولار عام 19\ 2020، مقارنة بنحو 7.9 مليار دولار عام 16\ 2017، بنسبة زيادة 7.6 % عن العام السابق.

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