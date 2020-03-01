رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المحامين»: إصدار كتاب دورى للنائب العام بشأن الحصانات

الأحد 01/مارس/2020 - 08:01 م
سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
طباعة
أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النائب العام سيصدر كتابا دوريا لتنفيذ المواد 50 و50 مكرر و51 المتعلقة بحصانات المحامي أثناء عمله بالمحاكم والنقابات وأقسام الشرطة منعا للتفسير الخاطئ لها، عقب تواصله معه خلال الفترة الماضية.

ونوه نقيب المحامين، خلال لقاءه المفتوح مع محامي الدقهلية، بأن مجلس النقابة اتخذ قرارا بإنشاء شركة اقتصادية قابضة لإدارة أملاك النقابة استثماريا، مع طرح أسهم للمحامين لضمان عوائد مالية للنقابة والمحامين على حد سواء، معلنا أن مدخرات النقابة في البنوك بلغت 750 مليون جنيه.

وأعرب عاشور عن فخره بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وخاصة مع تورديها يوما بيوم إلى حسابات النقابة من وزارة العدل وفقا للبروتوكول الموقع بينهما، وأعدا بزيادة جديدة للمعاش والعلاج نهاية العام الجاري على أن تحدد قيمتها وفقا للحسابات الاكتوارية، إضافة لإدخال بعض الأمراض والعمليات ضمن مشروع العلاج لتحقيق أكبر كفاية علاجية للمحامين وأسرهم.

وكشف عاشور، عن أن مبنى النقابة الجديد سيفتتح المرحلة الأولى منه قريبا، وسيدار 70% منه استثماريا لتعويض الأموال التي صرفت عليه، وهذه سياسة النقابة في الأندية والمقرات التي تنشئها، لكي تدر دخلا إضافيا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، ما يسمح بتطوير الخدمات.

وذكر نقيب المحامين، أن أكاديمية المحاماة ستكون شرطا للقيد بجداول النقابة ابتداء من يناير 2021، ما سيجعل الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء والنيابة، كما أنها ستوفر دورات تدريبة لتأهيل المحامين لغويا وقانونيا، إضافة لتحضير الدبلومات القانونية.

وفي سياق متواصل، صرح بأن البعض يتاجر بمرض المحامين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، استغلالا للظرف الانتخابي بما يسئ لصورة المحامين، مؤكدا أن النقابة لم تقصر في حق محامي، ومن يريد مساعدة زميل يتجه بأوراقه لإدارة العلاج وليس نشر حالته على فيسبوك، ما يسئ لصورته أمام أهله ومعارفه.

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

زوجة الشيخ طلال آل ثانى تكشف سر الزج بزوجها فى السجون القطرية

الباز: مصر لن تأخذ أي خطوة تضر بمصالح أي دولة إفريقية

الصور

image description

هانى رمزى وليلى علوى فى طريقهما لسوهاج (صورة)

image description

وزير العدل يفتتح مكتب توثيق مدينة نصر ثالث (صور)

image description

الحماية المدنية تنفذ تجربة إنقاذ مواطنين بعد انهيار عقار (فيديو)

image description

جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثاني في ملتقى الجامعات (صور)

image description

مسابقة لياقة بدنية تكشف كفاءة أفراد الحماية المدنية (فيديو)

الأكثر قراءة

الباز: مصر لن تأخذ أي خطوة تضر بمصالح أي دولة إفريقية

محمد رمضان يطرح كليب «أنت جدع» (فيديو)

أول تعليق من «كهربا» على استبعاده من مواجهة «صن داونز»

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

إنفوجراف

image description

خطوات قانونية لاستعادة تليفونك المسروق (إنفوجراف)

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

أيام زمان

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

نجم الساعة

جلستا تصوير لـ روبى فى أقل من 24 ساعة (صور)

الصحة

مراكز كوينز للتجميل تجيب لـ «الدستور»عن أهم التساؤلات حول علاج التثدي عند الرجال

أعراض مرض الكورونا والتدابير الاحترازية عند ظهورها

الدكتور كريم صبري في حواره لـ«الدستور»: هناك طرق لتفادي فشل تحويل مسار المعدة

الدكتورة دعاء سهيل لـ«الدستور»: يمكن إنقاص الوزن لكبار السن بأمان

منوعات

الطب البديل يقدم المساعدة في علاج فيروس كورونا 2020

إقامة «السومو» دون جمهور خوفًا من «كورونا»

روسيا تحدد رحلاتها مع كوريا الجنوبية

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مقالات الرأي
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: 7 أيام دون «فيسبوك».. هروب من «سجن اختيارى»
دعاء خليفة
المشير طنطاوى بين الحقيقة والشائعات
ماجد حبته
أفغانستان فى قبضة طالبان
د.أحمد الخميسى
العالَم فى الجيوب والحقائب
المزيد

الثقافة

طبعة عربية من «سر النجاح» لـ صموئيل سمايلز

«ماريمبا» نسمة عبدالعزيز تفتتح ثالث ليالي مهرجان دندرة للموسيقى

أحمد علي يبحر في ملتقى إبداع الدولي للفنون بـ«نيل الأقصر»

«عاش هنا» حسن الإمام: 20 سراي الجزيرة بالزمالك