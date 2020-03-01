«المحامين»: إصدار كتاب دورى للنائب العام بشأن الحصانات

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النائب العام سيصدر كتابا دوريا لتنفيذ المواد 50 و50 مكرر و51 المتعلقة بحصانات المحامي أثناء عمله بالمحاكم والنقابات وأقسام الشرطة منعا للتفسير الخاطئ لها، عقب تواصله معه خلال الفترة الماضية.ونوه نقيب المحامين، خلال لقاءه المفتوح مع محامي الدقهلية، بأن مجلس النقابة اتخذ قرارا بإنشاء شركة اقتصادية قابضة لإدارة أملاك النقابة استثماريا، مع طرح أسهم للمحامين لضمان عوائد مالية للنقابة والمحامين على حد سواء، معلنا أن مدخرات النقابة في البنوك بلغت 750 مليون جنيه.وأعرب عاشور عن فخره بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وخاصة مع تورديها يوما بيوم إلى حسابات النقابة من وزارة العدل وفقا للبروتوكول الموقع بينهما، وأعدا بزيادة جديدة للمعاش والعلاج نهاية العام الجاري على أن تحدد قيمتها وفقا للحسابات الاكتوارية، إضافة لإدخال بعض الأمراض والعمليات ضمن مشروع العلاج لتحقيق أكبر كفاية علاجية للمحامين وأسرهم.وكشف عاشور، عن أن مبنى النقابة الجديد سيفتتح المرحلة الأولى منه قريبا، وسيدار 70% منه استثماريا لتعويض الأموال التي صرفت عليه، وهذه سياسة النقابة في الأندية والمقرات التي تنشئها، لكي تدر دخلا إضافيا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، ما يسمح بتطوير الخدمات.وذكر نقيب المحامين، أن أكاديمية المحاماة ستكون شرطا للقيد بجداول النقابة ابتداء من يناير 2021، ما سيجعل الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء والنيابة، كما أنها ستوفر دورات تدريبة لتأهيل المحامين لغويا وقانونيا، إضافة لتحضير الدبلومات القانونية.وفي سياق متواصل، صرح بأن البعض يتاجر بمرض المحامين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، استغلالا للظرف الانتخابي بما يسئ لصورة المحامين، مؤكدا أن النقابة لم تقصر في حق محامي، ومن يريد مساعدة زميل يتجه بأوراقه لإدارة العلاج وليس نشر حالته على فيسبوك، ما يسئ لصورته أمام أهله ومعارفه.