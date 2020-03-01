مشروع جديد لكنيسة الروم الأرثوذكس لإعانة فقراء إفريقيا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن إبراشيات بطريركية الإسكندرية في أفريقيا تشارك في التنمية المحلية لأبناء المجتمعات الموجودة فيها من أجل زيادة دخلهم وتحسين مستوى حياتهم المعيشية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الأسقف نيوفيتوس، أسقف نيري وشرق كينيا، أنشأ مزرعة أبقار؛ حيث تعتبر مزارع الألبان هي نبض القلب الاقتصاد في هذه المناطق.