التخطيط: 19.7 مليار جنيه بالشركات الخاضعة للقانون رقم 97

كشف تقرير لوزارة التخطيط، عن استهداف توجيه استثمارات تبلغ 14،5 مليار جنيه بنسبة 15،2% بالشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 من جملة استثمار قطاع الأعمال العام، ويتركز 85% من استثمارات الشركات لهذا القانون لأربعة قطاعات رئيسية هي الصناعات التحويلية بنسبة 47،6%، الاستخراجات 24،8%، وخدمات التعليم والصحة والخدمات الشخصية بنسبة 12،4%، والنقل والتخزين 9،7%.أما شركات قطاع الأعمال فمستهدفة استثمارات تبلغ 95،6 مليار جنيه بنسبة 18،1% من جملة الاستثمارات العامة ويجري تنفيذ هذه الاستثمارات من خلال الشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وشركات القانون رقم 203 لسنة 1991 والشركات القابضة النوعية.أما الشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 فتقدر استثمارات الشركات الخاضعة بنحو 19،7 مليار جنيه في عام 1920 وتتركز أغلبية الاستثمارات في الصناعات التحويلية 10 مليار جنيه، والتشييد والبناء 6 مليار جنيه، والنقل والتخزين 1،7 مليار جنيه، والسياحة 1،4 مليار جم.وتعتمد هذه الوحدات الاقتصادية على مواردها الذاتية بنسبة حوالي 60% والباقي على القروض والتسهيلات الائتمانية 40%.