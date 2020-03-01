الجبلي: الإعداد لإنشاء شركة مصرية جديدة في إفريقيا

قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة إفريقيا اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية بالاتحاد، إنه سيتم عقد منتدى الأعمال المصري الإيفواري في 12 مارس المقبل، لافتًا إلى أنه يتم الإعداد لإنشاء شركة مصرية جديدة في إفريقيا.من جانبه، قال تيموتي إيزوان سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة، إن كوت ديفوار أعدت قانون استثمار لا يفرق بين الإيفواريين والأجانب، مشيرًا إلى أنه يقدم إعفاءات ضريبية وجمركية لكل المستثمرين، ولا تفرض قيود على تحويل الأرباح.وأشار سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة، إلى أن تأسيس الشركات في ساحل العاج لا يستغرق وقت طويل، بسبب القوانين المحفزة هناك، لافتًا إلى أن كل هذا بفضل تقديم خدمات الشباك الواحد.