كنيسة الروم الأرثوذكس تهنئ أبناءها بالصوم الكبير

هنأ الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، المسيحيين الروم الأرثوذكس بمناسبة الصوم الكبير.ونشر الأنبا نيقولا أنطونيو -في بيان رسمي- عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتلك المناسبة صلاة توبة جاء نصها: "القوة دون حب تجعلك عدوانيًا، والخدمة دون حب تجعلك مُضرًا، والمسئولية دون حب تجعلك بلا رحمة، والعدالة دون حب تجعلك قاسيًا، والحقيقة دون حب تجعلك مُحْرِجًا، ومهزار دون حب يجعلك خبيثًا، واللطف دون حب يجعلك منافقًا، والإيمان دون حب يجعلك متعصبًا، أي نوع من الحياة أنت تعيشهاعندما لا تستطيع أن تحب، علينا أن نعيش حب الله".وعلى صعيد آخر، بدأت الكنائس المصرية وعلى رأسها كنيسة الروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيؤذوروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلاله المسيحيون عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.