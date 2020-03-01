وزير التعليم يتفقد مدرسة الأمل للصم والمدرسة اليابانية بسوهاج

تفقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع والمدرسة المصرية اليابانية بطهطا بمحافظة سوهاج، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لافتتاح عددًا من المشروعات التعليمية.

مدرسة الأمل





واستمع شوقى، إلى شرح لمجموعة من طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، حول المنتجات التى ينتجونها في المدرسة وخاصة في قسم التطريز.





وحرص الوزير، على زيارة فصول مدرسة الأمل، والتواصل مع الطلبة الذين عبروا عن شكرهم لوزارة التربية والتعليم على اهتمامها بأصحاب الهمم وتوفير كافة سبل التعليم المختلفة، خاصة وأنه يتم تطبيق نظام التعليم الجديد على طلاب الدمج.واستمع شوقى، إلى شرح لمجموعة من طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، حول المنتجات التى ينتجونها في المدرسة وخاصة في قسم التطريز.

طارق شوقي





كما تفقد وزير التربية والتعليم المدرسة المصرية اليابانية واستمع إلى عرضًا موسيقيًا قدمه مجموعة من طلبة المدرسة المصرية اليابانية.



تحدث الطلاب مع الوزير، مشيدين باهتمام الوزارة بذوي الهمم والاستماع إلى مطالبهم، مطالبين الوزير بتوصيل رسالة شكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.كما تفقد وزير التربية والتعليم المدرسة المصرية اليابانية واستمع إلى عرضًا موسيقيًا قدمه مجموعة من طلبة المدرسة المصرية اليابانية.

جولة وزير التعليم



وقال شوقي إن المدارس المصرية اليابانية عبارة عن إنجاز جديد لوزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن هناك مئات من المعلمين يتم تدريبهم في اليابان على هذه التجربة، مشددًا على أن التعليم رسالة وليست وظيفة لما له من الأثر في نشر الثقافة الإيجابية بين أبنائنا الطلاب.