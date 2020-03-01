رامي صبري يشارك في احتفالية «دكان الفرحة» بسوهاج (صور)

شهدت احتفالية مبادرة "دكان الفرحة" التي نظمها صندوق تحيا مصر بمحافظة سوهاج مشاركة النجم رامي صبري الذي حرص على المساهمة في إسعاد الفتيات المستفيدات من المبادرة بغناء عدد من أغانيه وذلك خلال تسليمهن تجهيزات الزواج.كما شاركته الاحتفال بتجهيز العرائس النجمة ليلي علوي والنجم هاني رمزي والفنانة لبلبة والاعلاميات هيدي كرم ومنى عبد الغني وجاسمين طه.ونظم صندوق تحيا مصر هذه الاحتفالية ضمن افتتاحات عدد من مشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، حيث تم تسليم 100 فتاة لتجهيزات الزواج خلال الاحتفالية.وتعتبر حملة تجهيز الفتيات إحدى حملات مبادرة دكان الفرحة التي أطلقها الصندوق أبريل الماضي لدعم الأسر الأولى بالرعاية وطلاب الجامعة عبر توفير ربع مليون قطعة ملابس جديدة فضلًا عن تجهيز ٥٠٠ فتاة ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة.وتتضمن حملة تجهيز الفتيات توفير تجهيزات الزواج وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل.ويتم اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج بالخضوع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهري وموقف عمل الفتاة من عدمه، ووجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة وسن الفتاة وعدد أفراد الأسرة.