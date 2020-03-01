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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عاشور»: النيابة الإدارية تشرف على انتخابات المحامين

الأحد 01/مارس/2020 - 07:35 م
سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
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قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن قضية المحامين ومصيرهم واحد بعدما تم تنقية الجداول من غير المشتغلين، وأصبحت النقابة ملكا للمحامين المشتغلين دون سواهم، مؤكدا: "لن نسمح لأحد بإعادة الأمور لما كانت عليه قبل 2016".

سامح عاشور
سامح عاشور
وشدد "عاشور"، خلال لقائه المفتوح مع محامي الدقهلية، أن المحامين يقاتلون للدفاع عن نقابتهم، ولن تثنيهم الانتخابات أو الوعود البراقة والكلام المعسول من البعض، مضيفا: "مصير المحاماة أصبح بين أيادي المحامين، فإما أن يحافظوا على ما تحقق من مكتسبات أو تسلم النقابة لغير المشتغلين".

وتابع: "لا تراجع عن تنقية الجداول، ومن فشل في تقديم ضوابط تجديد الاشتراك غير مشتغل، ونحن فقط طبقنا القانون، ولم يطبق بأثر رجعي كما يدعي البعض فكل نصوص القانون تتحدث عن الاشتغال الفعلي والتثبت منه، وعلى سبيل المثال فالمادة 12 تتحدث عن حق لجنة القبول في التثبت من الاشتغال كل عام، كما أن قسم المحاماة يتضمن أقسم بالله أن أمارس أعمال المحاماة، أي أن العمل بالمحاماة هو أساس القيد بالنقابة، كما أن تعديل القيد للاستئناف يتطلب الاشتغال 5 سنوات، ويتطلب تعديل القيد للنقض الاشتغال 10 سنوات".
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
وعن مطالب الإشراف القضائي، قال "عاشور"، إن قانون المحاماة لا يتضمن إشرافا قضائيا على الانتخابات منذ الحكم بعدم دستورية القانون 100 الخاص بالنقابات، واعتبار الإشراف القضائي المفروض تشريعيا يمثل تدخلا في شئون النقابات المهنية، مردفا: "النيابة الإدارية ستشرف على انتخابات المحامين، من خلال قاض وموظف على كل صندوق، يشرفون على التصويت والفرز وإعلان النتائج أمام المحامين تأكيدا على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية".


النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
وأشار "عاشور"، إلى أن الدستور والقانون يؤكدان على مركزية النقابة، فالدستور أكد على وجود نقابة واحدة لإدارة شئون المهنة الواحدة، فيما نص القانون على نقابة واحدة لها فرعيات، فالمحاماة وطن واحد من الإسكندرية إلى أسوان، موضحا أن هناك فارق شاسع بين لا مركزية الإدارة ولا مركزية الخدمات، والنقابة تنفذ الثانية فهي توفر تسديد الاشتراك، والتصديق على العقود، وإصدار خطابات العلاج، وغيرها من الخدمات في الفرعيات.

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