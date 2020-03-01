وفاء سالم تكشف عن أسباب ابتعادها عن التمثيل (فيديو)

استضافت الإعلامية نور يوسف، مساء أمس، الفنانة وفاء سالم في حلقة خاصة، بعد تصدرها مؤشرات مواقع البحث وترند مواقع السوشيال من خلال مسلسلي الأخ الكبير وختم النمر اللذين يتم عرضهما فى الموسم الشتوي الحالي.وكشفت سالم، خلال الحلقة، عن كواليس تحضيرها لشخصية نور التي جسدتها خلال الأحداث، مشيرة إلى أنها تقمصت مشهد وجودها بالمستشفى، وشعرت بكل التحضيرات بشكل حقيقي، ما جعلها عينيها مستعدة للدموع الحقيقة، وتمكنت من تجسيد ذلك المشهد بشكل أثر في كل المشاهدين.كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن تعاونها مع الزعيم عادل إمام مرتين، من خلال مسلسل أستاذ ورئيس قسم ومسلسل عوالم خفية، مشيرة إلى أنه يمتلك قدر من الحكايات أثناء الكواليس يجعل كل من يعمل معه لا يشعر بالملل ودائم الاستفادة منه.كما كشفت عن أسباب تغيير اسمها من وفاء رحال إلى وفاء سالم والآثار التي ترتبت عليها منذ دخولها التمثيل لأول مرة ووقوفها أمام الفنان أحمد زكي خلال أحداث فيلم النمر الأسود.وبرنامج "ميجا ستار" يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف، ورئيس تحريره أميرة عزالدين والمنتج محمد فاروق.