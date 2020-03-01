الديهي: عمرو موسى سمح للناتو بضرب ليبيا والتاريخ لن يرحم

انتقد الإعلامي نشأت الديهي تصريحات عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، بشأن تركيت بعدما صرح بأنها تمتلك قاعدة ديمقراطية ليعلق الديهي: "أنت مش فاهم".وأضاف الديهي خلال برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع على فضائية "ten" أنه في حالة ذهول من تصريحات عمرو موسى، ولكن استغرابه تلاشى عندما تذكر أن عمرو موسى هو من سمح لحلف الناتو بدخول الأراضي الليبية وضربها عسكريًا، وذلك عندما كان أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.وقال الديهي: "عمرو موسى أخطأ التقدير، والتاريخ لن يرحم، حيث أخطأ عندما وصف أمير قطر بالشاب النابه، وأخطأت التقدير عندما سمح للناتو بدخول ليبيا".