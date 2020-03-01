طبعة عربية من «سر النجاح» لـ صموئيل سمايلز

صدر حديثا عن دار آفاق للنشر، طبعة عربية من كتاب «سر النجاح» من تأليف صموئيل سمايلز، وترجمة يعقوب صروف، ويعد من الكتب الأولى في مجال التنمية البشرية، ويطرح فكرة الاعتماد على النفس كمحور للكتاب.يجاوب الكتاب على عدد من الأسئلة وأبرزها: كيف يمكن للإنسان أن يصل للنجاح الذي يرجوه معتمدا على نفسهو سواء كان من أصحاب الصنائع، من أعيان الأمة، أو حتى من رجال الأعمال صغارا وكبارا، كيف ينتهز الإنسان الفرص ويكتسب النشاط والشجاعة؟كان صموئيل سمايلز مؤلفا وطبيبا اسكتلنديا، وترك المدرسة عندما كان في الرابعة عشر من عمره، لكنه عاد وأكمل دراسة الطب بجامعة إدنبره، كان عمل سمايلز الأشهر، جعل منه مؤلِفا أكثر مبيعا وشخصية شهيرة.