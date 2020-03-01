محافظ مطروح يزور دار رعاية الأيتام بمنطقة الكيلو 7

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، يرافقه اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد دار رعاية الأيتام بمنطقة الكيلو ٧ بمدينة مرسي مطروح بحضور فتحى الجمل مدير التضامن الاجتماعى بمطروح وعدد من مديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.وتفقد "شعيب" يرافقه "وأنيس" الأقسام المختلفة للدار والتعرف على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة للأطفال والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، سواء الإقامة والسكن والتغذية والدراسة والتعرف على مواهب وطموحات الأطفال.ووجه محافظ مطروح، بأعمال الدهان والنظافة بمدخل ومحيط الدار وبحث الاستغلال الأمثل للمحلات التابعة للدار المطلة على الشارع لتحقيق عائد اقتصادي يعود على الدار بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إمكانية إقامة دار للفتيات الأيتام منفصلة عن دار أيتام الأولاد وفق الإجراءات والضوابط.كما تفقد محافظ مطروح دار الملاحظة بمنطقة الكيلو٧ والتعرف على عملها من خلال توافر الأخصائي الاجتماعي والنفسي ومدى القدرة على التعامل لإعادة تأهيل أطفال الأحداث الذين يتم توجيههم إلى الدار.