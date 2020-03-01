باحث: لهذا السبب أردوغان يخشى التخلي عن الإسلاميين

قال محمد ربيع الديهي، الباحث المتخصص في الشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يمكنه التخلي عن التدخل لمساندة الجماعات الإسلامية، لأنه إذا تخلى عنهم سينقلب السحر على الساحر، وسيشكلون تهديدًا مباشرًا عليه، كما أن المعارضىة التركية ستكتسب أرضية أكبر ضد أردوغان.وأضاف الديهي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أردوغان يرى دائمًا نفسه سلطانًا عثمانيًا، وهذا يجعل وجوده مستمرًا في سوريا".ولفت إلى أنه كان هناك تخفيضًا للمساعدات والمنح التي تقدم لتركيا، ومراجعة العلاقات العسكرية، لأن الدول الأوربية انتدقت أردوغان عندما سبق وتدخل في الشمال السوري، ووقفت تصدير الأسلحة لتركيا.واوضح أن حلف الناتو منذ أمس رفض تفعيل المادة الرابعة والخامسة، لأن الحلف رأى أنه ليس هناك عدوانًا على تركيا، وإنما تركيا دولة معتدية، وعدوانها يهدد علاقات الحلف بدول صديقة.وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه مخاوف من اندساس إرهابيين بين اللاجئين، خاصة مع قناعة أن تركيا تمول الإرهاب.