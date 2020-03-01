«تعليم الإسكندرية» تحصد المراكز الأولى في «اليد والسلة»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن حصد تعليم الإسكندرية المركز الأول على مستوى الجمهورية في كرة اليد، والسلة، والثاني في ألعاب القوى.وذلك في البطولة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير الترببة والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتورة منى يحيى مستشار وزير التربية والتعليم لتنمية مادة التربية الرياضية.حيث حققت مدرسة كليوباترا الرياضية بالإسكندرية، نتائج مميزة خلال مشاركتها في بطولة المدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات، والتي أقيمت خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من فيراير الماضي، في خمس منافسات هي كرة السلة، وكرة اليد، وكرة القدم النسائية، والهوكي وألعاب القوى.وفازت الفرق الممثلة لتعليم الإسكندرية بالمركز الأول في كرة السلة، والمركز الأول في كرة اليد، والمركز الثاني في ألعاب القوى ترتيب عام، بعد فوزها بالمركز الأول في 100م حواجز، والمركز الثاني في تتابع 4×100م، والمركز الثالث في الوثب الطويل، والمركز الثاني في سباق 100م.ومن جانبه، أشاد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بتميز الطلاب المشاركين في الفرق الفائزة، ومدربيهم ومشرفيهم، وأصدر تعليماته بسرعة تكريمهم تقديرًا لما بذلوه وتشجيعًا لهم لتحقيق بطولات أخرى في المستقبل القريب.يذكر أن عدد المشاركين في البطولة بلغ 700 طالب وطالبة من طلاب المدارس الإعدادية الثانوية الرياضبة يمثلون 14 محافظة و24 مدرسة، وصاحب الفريق خلال البطولة وسام محمود إشراف رياضي، وإيهاب إسماعيل مدرب كرة السلة، ومحمد سعيد مدرب ألعاب قوى، ومصطفى محمود مدرب كرة اليد.