«مش صدفة».. فعالية جديدة لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تُنظم لجنة خدمة الشباب ببطريرك الأقباط الكاثوليك بمناطق القاهرة والإسكندرية والدلتا، فعاليتها الأحدث تحت شعار "مش صدفة"، في الساعة السادسة من مساء الخميس المُقبل 5 مارس.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الحدث المُرتقب من المُقرر أن يتم تنظيمه بكاتدرائية القيامة بمنطقة محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الفعالية تضم عرضًا لباند أوميجا، بينما يقوم بإلقاء الكلمة الروحية حنا فوزي.