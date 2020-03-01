«الزراعة»: حققنا الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 80٪

قال الدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن حجم إنتاج السكر من البنجر بلغ مليون و550 ألف طن مقابل 932 ألف طن من البنجر وبلغت المساحة المنزرعة من بنجر السكر 600 ألف فدان في العام الماضي، بينما بلغت هذا العام 520 ألف فدان، نظرًا لعزوف شريحة كبيرة من المزارعين عن الزراعة لانخفاض أسعاره الذي لم يتجاوز 600 جنيه للطن.أضاف عبدالجواد، لـ«الدستور»، أن نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر بلغ 80٪ حيث نستهلك سنويًا 3 ملايين و200 ألف طن، بينما الإنتاج الكلي 2 مليون و500 ألف طن، لافتًا إلى أن تقاوي البنجر يتم استيرادها من الخارج بنسبة 100٪، نظرًا لعدم ملائمة الظروف المناخية المصرية لإنتاج واستنباط تقاوي البنجر.