السجن 5 سنوات لـ3 متهمين بإحداث عاهة لصاحب محل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صبري جاد، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد اتهامهم بإحداث عاهة مستديمة لصاحب سوبر ماركت عقب التعدي عليه بأسلحة بيضاء.وصدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، وإسماعيل عبد الرحيم إسماعيل وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني.وترجع أحداث القضية رقم 10825 لسنة 2019 جنايات المنتزة ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان باعتداء 3 أشخاص على صاحب سوبر ماركت بالأسلحة بأحد شوارع القسم.وتوصلت تحريات ضباط القسم، قيام كل من ع.م.ع، وم.ع.ح، وأ.ح.أ، عاطلين مستخدمين أسلحة بيضاء، والتعدي علي المجني علية ال.ال.ي، صاحب سوبر ماركت، ما أدى إلى إصابته باليد اليسري وتسبب ذلك في عاهة مستديمة للمجني عليه وبعرض المتهمين على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.