مؤسسات عالمية تطالب الحكومات بتبني النمو الاقتصادي لاستيعاب البطالة

طالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولى الحكومات بتبنى أجندة واضحة للحفاظ على معدلات النمو بما يؤثر على استيعاب العمالة الجديدة.وقال إن اتساع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية يسمح بامتصاص الزيادات المتتالية في عرض القوى العاملة، فضلا عن الأعداد المتراكمة من المتعطلين وتحسين نوعية العمل، من خلال تحسين ظروف وجودة العمل.والتوزيع العادل لمكتسب النمو.ولضمان فاعلية النمو الاقتصادي المرتفع في تحقيق المستهدفات، يجب توجيه الجهود الإنمائية لتحقيق هدف التشغيل من خلال التركيز على القطاعات الرائدة كمحركات للنمو، لما لها من قوة دافعة للاقتصاد من خلال علاقاتها التشابكية مع القطاعات الأخري. وتبني استراتيجية النمو الاحتوائي والمستدام حتي يعم النفع علي كافة فئات المجتمع دون استبعاد الفئات الفقيرة أو أصحاب الدخول المنخفضة ودون التميز بحسب النوع أو العمر أو المناطق الجغرافية واختيار أنماط التنمية المعتدة على الأنشطة كثيفة العمل وتكثر بها المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لإفساح المجال لزيادة الطاقة التشغيلية للاقتصاد القومي. وتنمية المهارات البشرية من خلال التعليم والتعلم والتدريب للوفاء بمتطلبات سوق العمل من الخبرات والتخصصات المختلفة كما وكيفًا.وعلى الجانب الآخر سوف يسهم هذا التوجه التشغيلي بدوره في تسريع دوران عجلة النمو الاقتصادي على النحو الذي يحقق الاتساق المنشود بين هدف التنمية من ناحية وهدف التشغيل والعمل من ناحية أخرى.