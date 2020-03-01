«وفد كفر الشيخ» يستقبل طلبات مرشحي الحزب لمدة أسبوع

ناقشت اللجنة العامة لحزب الوفد في كفر الشيخ برئاسة محمد نجيب زغلول، الاستعدادات اللازمة لخوض الانتخابات المقبلة بجميع مستوياتهم، وسرعة الانتهاء من تشكيل لجان القرى في مختلف مدن ومراكز المحافظة.وكلّف محمد نجيب زغلول رئيس اللجنة، رؤساء اللجان المركزية ببدء تلقي طلبات الترشيح في مجلسى الشيوخ والنواب المقبلين، بدءًا من الغد ولمدة أسبوع، مشددًا على ضرورة اختيار مرشحين ذوي كفاءة، ويتمتعون بجماهيرية واسعة.وقال حمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية وسكرتير عام لجنة حزب الوفد بكفر الشيخ، إن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الفعاليات في كل ربوع المحافظة، وسيتم تحديد موعد خلال أيام، لافتتاح لجنة الوفد بمركز فوة.وأكد بكر أنهم سيعملون بكل جهد لمواكبة الأحداث المقبلة سواء على المستوى التشريعي والسياسي والخدمي، طالما أن مصلحة الوطن ركن حصين أمام الكافية، فنؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح.وحضر الاجتماع شلبب الزغلي وإبراهيم شهاب، نواب رئيس اللجنة العامة، وحسن حماد أمين الصندوق وضياء بدر ومحمد حنفي آدم سكرتيري عام مساعدي اللجنة، والمهندس إبراهيم الفار، والمهندس مصباح عامر، والسيد العدوي وأنوار رشاد، وأم هاشم الصاوي، ولطيف نويجي، ومحمد يوسف، ومحمد بدرالدين، ومنصور أبوالفضل، والسيد معروف، أعضاء اللجنة العامة والمراكز، ومحمد فوزي رئيس لجنة الشباب والدكتور حمادة الشناوى سكرتير عام الشباب.