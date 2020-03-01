افتتاح مقر جديد لـ«الغد» بشمال الجيزة

افتتح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أمس السبت، مقر الحزب بشمال محافظة الجيزة، بحضور نواب رئيس الحزب ومساعدىه وأمناء بعض المحافظات، والمهندس خالد جمال نائب رئيس الحزب وأمين عام الجيزة، ومها شريف نائب رئيس الحزب للعلاقات الدولية ومشرف عام أمانة الجيزة، واللواء محمد الكيلاني أمين عام التنظيم.وأكد خالد جمال نائب رئيس الحزب، أن الجيزة ستكون بها 4 مقرات رئيسية بخلاف المقر العام لأمانة المحافظة، بالإضافة إلى المقار الفرعية في الأحياء والمراكز.من جانبها، قالت مها شريف، نائب رئيس الحزب للعلاقات الدولية، إنه جارٍ الانتهاء من إعداد خطة عمل لأمانة الحزب بالمحافظة في الفترة القادمة استعدادًا للاستحقاقات الدستورية القادمة، واستكمال باقي التشكيلات سعيًا لاستكمال بناء الهيكل التنظيمي للحزب بمحافظة الجيزة.